До чого сняться солодощі: психологи розкрили суть сну

Сни про солодке завжди викликають теплі асоціації, але психологічно вони мають глибше значення, ніж просто бажання з’їсти цукерку.

За даними фахівців із сновидінь, поява солодощів у сні може відображати потребу в емоційному комфорті, теплі чи підтримці. Людина, що переживає стрес або втому, часто бачить сни про десерти, бо мозок таким чином компенсує нестачу радості та позитивних емоцій.

Якщо уві сні ви насолоджуєтесь солодким — це свідчить про задоволення від життя, гармонію і вдячність.

Якщо ж ви бачите солодощі, але не можете їх скуштувати — це ознака прихованого бажання, до якого не можете дістатися в реальності. А от зіпсовані ласощі можуть вказувати на надмірну ілюзію або оманливі обіцянки, яким не варто довіряти.

Психоаналітики вважають, що такі сни особливо часто приходять до людей, які обмежують себе в задоволеннях — фізичних, емоційних чи навіть інтелектуальних.

Підсвідомість ніби сигналізує: “дозволь собі трохи радості”. Це не завжди про їжу — це може бути потреба у спілкуванні, підтримці, самоприйнятті. Тому після подібного сну варто запитати себе: чи не час дати собі те, чого бракує?

Окремо психологи розповіли про те, до чого сниться Київ і його найкрасивіші місця.

