Визначення фази Місяця — це простий і корисний процес, який може допомогти кожному.

Астрологи радять звертати увагу на фази Місяця, оскільки його енергетичний вплив безпосередньо відображається на нашому самопочутті та настрої. Знаючи, в якій фазі перебуває наш супутник, можна заздалегідь підготуватися до змін, настроїтися на позитивну енергію або зберегти внутрішній спокій.

Місяць проходить через чотири основні фази, але найбільше значення для нашого емоційного та фізичного стану мають фази зростання та спадання, адже вони тривають найбільше — близько двох тижнів. Визначити фазу Місяця можна не лише за місячним календарем, а й самостійно, спостерігаючи за його виглядом на небі.

Як визначити молодий Місяць

Молодий Місяць знаменує початок нового синодичного місяця. У період з 1 по 14 день місяця Місяць зростає. Це час, коли енергія Місяця поступово зростає, і люди часто відчувають прилив сил, бажання діяти і нових починань. У ці дні все навколо активізується, і це найкращий час для початку нових проектів, фізичних навантажень та змін у житті.

Щоб визначити фазу зростання Місяця, просто погляньте на його вигляд. Якщо Місяць схожий на вертикально перевернуту букву «С», це свідчить про те, що він росте. Якщо зліва від нього провести вертикальну лінію, ви отримаєте літеру «Р», що символізує «росте».

Як визначити спадаючий Місяць

Під час спадання Місяця люди часто відчувають зниження енергії, але водночас зростає інтуїція та здатність до роздумів. Це ідеальний час для медитацій, спокійних роздумів і підведення підсумків. Люди часто стають більш рефлексивними, спокійними, схильними до внутрішнього самопізнання.

Однак в період спадаючого Місяця також може виникнути схильність до переоцінки минулих подій, надмірних переживань або тривоги. Це час для того, щоб спокійно проаналізувати свої досягнення і плани на майбутнє.

Як визначити спадаючий Місяць? Він має вигляд півмісяця, схожий на букву «С». Це яскравий візуальний сигнал того, що Місяць вступає в фазу спадання і його енергетика поступово зменшується.

Висновок

Знання про фази Місяця дає можливість налаштуватися на потрібну енергію, що в свою чергу може допомогти в досягненні цілей. Спостерігаючи за змінами на небі, ви зможете визначити поточну фазу Місяця і адаптувати свої плани та дії під її вплив. Кожна фаза, будь то зростання чи спадання, має свої переваги, і зумівши використовувати її енергію, можна отримати максимальну користь для себе.

