Що краще з’їсти на сніданок: дієтологи про якісний вибір для початку дня

Сніданок – це ключовий прийом їжі, який формує самопочуття та продуктивність на цілий день. Від того, що ми їмо вранці, залежить рівень енергії, концентрація уваги, працездатність і навіть настрій.

Про це розповідає «ПЛ».

Дієтологи наголошують: важливо не лише не пропускати сніданок, а й обирати збалансовані страви, які не спричиняють різких коливань рівня цукру в крові.

Оптимальним вибором для сніданку є продукти, які містять білки, складні вуглеводи та корисні жири. До білкових джерел належать яйця, кисломолочні продукти, горіхи, риба та бобові. Складні вуглеводи можна отримати з цільнозернових круп, вівсянки, кіноа або житнього хліба.

А корисні жири містяться в авокадо, насінні льону, горіхах та оливковій олії. Таке поєднання забезпечує стабільний рівень глюкози, довше зберігає відчуття ситості та підтримує здоровий метаболізм.

Не всі популярні варіанти сніданку є справді корисними. Наприклад, пластівці з цукром, фруктові йогурти, здобна випічка та магазинні соки можуть викликати різке підвищення рівня глюкози, що призводить до швидкої втоми та відчуття голоду вже за годину-дві.

Саме тому дієтологи рекомендують віддавати перевагу натуральним продуктам без доданих цукрів та надмірної обробки. Важливо також пити достатньо води, щоб забезпечити гідратацію організму з самого ранку.

Ретельний підхід до вибору сніданку допомагає не лише підтримувати енергію та працездатність, а й знижує ризик розвитку ожиріння, діабету та серцево-судинних захворювань. Формуючи правильні ранкові звички, можна значно покращити загальний стан здоров’я та самопочуття.

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