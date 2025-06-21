Як перевірити температуру тіла без термометру: метод від лікарів

У житті часто трапляються ситуації, коли необхідно оперативно оцінити температуру тіла, але під рукою немає медичного термометра.

Про це повідомляє «ПЛ».

В таких випадках лікарі рекомендують звертати увагу на низку непрямих ознак, які можуть допомогти зорієнтуватися у стані організму. Як зазначають експерти Української асоціації сімейної медицини, підвищена температура зазвичай супроводжується комплексом характерних симптомів.

Людина, в якої підвищена температура, часто відчуває внутрішнє тепло, що може проявлятися через гарячу шкіру на дотик, особливо в ділянці чола та шиї. Супровідними проявами є загальна слабкість, зниження працездатності, виражене потовиділення або, навпаки, озноб, коли організм намагається компенсувати підвищення внутрішньої температури.

Обличчя в таких випадках інколи набуває червонуватого відтінку, очі можуть блищати, а дихання й пульс — прискорюватися. Також нерідко спостерігається сухість у роті, зменшення слиновиділення, що додатково свідчить про порушення терморегуляції.

Варто пам’ятати, що ці ознаки дають лише загальне уявлення про можливу лихоманку, але не дозволяють визначити точне значення температури. Тому медики радять при найменшій підозрі на гарячку все ж якомога швидше отримати достовірний показник за допомогою сертифікованого термометра.

Особливо це стосується дітей, літніх людей та осіб із хронічними захворюваннями, у яких тривала або надто висока температура може становити загрозу для здоров’я.

Саме тому фахівці наголошують на доцільності завжди мати вдома справний термометр — як електронний, так і класичний ртутний або інфрачервоний, що забезпечить точний і швидкий результат у разі потреби.

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