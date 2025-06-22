Як правильно пишеться слово «доречі»: окремо чи разом

Сучасна українська мова, у межах актуального правопису, вимагає чіткого дотримання орфографічних норм, особливо в разі фразеологізмів і вставних конструкцій.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одним із поширених випадків помилкового вживання є слово «доречі», яке масово трапляється в онлайн-комунікації, попри те, що його написання у такій формі є лінгвістично некоректним.

Відповідно до редакції Українського правопису 2019 року, усталена форма вживання — це окреме написання: «до речі». Лінгвісти пояснюють, що ця конструкція складається з прийменника «до» та іменника «річ» у давальному відмінку, тому її цілісне написання суперечить граматичній логіці української мови.

Ця фраза традиційно використовується як вставне слово у значенні «втручання в розмову з доречним уточненням» або як формула перемикання теми. Її слід чітко відрізняти від прикметника «доречний», який утворюється шляхом суфіксального словотворення та має лексичне значення «такий, що відповідає ситуації, є влучним».

Тобто мовна природа двох подібних на слух форм абсолютно різна — одна є фразеологізмом, інша — повноцінною частиною мови.

У філологічному середовищі наголошують, що збереження правильної орфографії — це не лише формальний акт дотримання норми, а й маркер мовної культури та рівня освіти мовця.

Особливо це актуально в офіційно-діловому спілкуванні, де кожна помилка впливає на загальне враження. Таким чином, коректне вживання форми «до речі» має не лише правописне, а й комунікативне значення в сучасному мовному середовищі.

До цього ж філологи розповіли, як правильно пишеться слово «надобраніч».