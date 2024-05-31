Чому потрібно прати нові речі після купівлі

Однак, є певні ситуації, в яких речам необхідна додаткова обробка.

Чому потрібно прати речі після купівлі, розповідає Первая Лента з посиланням на Southern Living.

Чому варто прати одяг перед носінням

Незакріплений барвник зіпсує інший одяг

Незакріплені барвники можуть зіпсувати інші елементи вашого гардеробу. Карен К. Леонас, професор текстильних наук в Університеті штату Північна Кароліна, зазначає, що під час виробництва одягу барвники не завжди відразу абсорбуються в тканину.

Тож якщо барвник залишається на поверхні і одяг вдягають поверх або під інші речі (наприклад, шовкова блузка під піджаком і т.д.), він може перейти на їхню тканину, невідворотно залишивши слід.

Прати новий одяг треба обережно: ті ж самі «вільні» барвники на новій червоній сорочці, наприклад, можуть пофарбувати вашу стару улюблену білу блузку і вона стане рожевою.

Алергія на барвник

Прання допомагає позбутися хімічних речовин, які використовуються в процесі виробництва одягу.

Як зазначають експерти, найчастіше це стосується синтетичних волокон, таких як поліестер і нейлон, але навіть на натуральні волокна можуть наносити фарбу.

Існує думка, що люди з чутливою шкірою або люди, які мають специфічні алергії, ймовірно, можуть страждати від незакріплених барвників і хімічних речовин.

Через це контакт нового, але невипраного одягу зі шкірою може викликати висипання, сухість, свербіж та інші види неприємних реакцій.

Мікроби під час зберігання одягу

Одяг проходить довгий і складний ланцюг постачання, де компоненти одягу надходять з багатьох джерел, а кінцевий виріб проходить через багато рук. Це може призвести до потрапляння різних бактерій, грибків, бруду та комах.

Іноді одяг, що імпортується, може тривалий час зберігатися в транспортних контейнерах. Це може призвести до неприємних наслідків, наприклад, на одязі може з’явитися пліснява, особливо у спекотну, вологу погоду.

Попри те, що магазини-замовники часто проводять обробку одягу, щоб вбити не лише мікроби, а й будь-які сумніви, нові речі варто випрати.

Бактерії та захворювання попередніх покупців

Втім, мабуть, найнеприємніше — це людські бактерії, які можуть причепитися до нового одягу.

Ви не зможете дізнатися, хто приміряв одяг до того, як ви його купили, тому не можете знати про мікроби на його шкірі, носі, роті.

Згідно з результатами досліджень бактерій і вірусів, які залишаються на одязі після того, як його приміряли, найчастіше на одязі залишаються фекальні бактерії та назальні віруси.

Воші, короста і навіть постільні клопи також можуть протриматись на одязі кілька днів. Хоча одяг в магазині можуть оброблювати паром, найкращий варіант, щоб не втрапити у халепу — випрати нові речі.

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