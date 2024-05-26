В яких випадках краще не використовувати сухий шампунь

Втім, в деяких випадках цей засіб для волосся може сильно виручити.

Про це пише Первая Лента з посиланням на UA Новини.

Що таке сухий шампунь

Сухий шампунь — це спрей, який поглинає жир зі шкіри голови та волосся. Він створений на основі крохмалю з парфумерною композицією. Цей засію надає волоссю відчуття чистоти і легкого об’єму біля коріння.

Такий засіб по догляду може стати у нагоді тим, хто схильний до підвищеної жирності шкіри голови, коли волосся засолюється швидко і мити голову доводиться чи не кожен день.

Також він допоможе, коли потрібно швидко поправити укладку і додати обсяг без додаткових фіксуючих стайлингів.

Якщо ви запізнюєтесь або немає можливості помити голову, а тим часом потрібно виглядати презентабельно, сухий шампунь також стане незамінним помічником.

У яких випадках сухий шампунь не можна використовувати

Варто пам’ятати про те, що це все ж засіб екстреної допомоги, який не призначений для щоденного застосування.

Також він протипоказаний для людей з проблемною шкірою голови, схильної до себореї і появи лупи. Сухий шампунь у цьому випадку лише посилить проблему.

Не можна використовувати сухий шампунь кілька днів поспіль. Справа в тому, що після його застосування волосся і шкіра голови потребують очищення звичайним шампунем, а іноді і пілінгом.

Не рекомендований сухий шампунь брюнеткам і шатенкам, оскільки він може залишати на волоссі сліди у вигляді білого нальоту.

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