Як приготувати пухкі булочки на сковороді за 5 хвилин

Їх можна використовувати замість хліба, подавати до різних страв, робити з них бутерброди або використовувати як перекус. Існує простий рецепт приготування булочок, для яких вам знадобиться декілька інгредієнтів і навіть не знадобиться духовка.

Як приготувати пухкі булочки на сковороді за 5 хвилин, розповідає Первая Лента із посиланням на Cookist.

Для приготування, вам потрібно:

молоко — 235 мл (1 чашка);

цукор — 1 ч.л.;

сіль – 1,5 ч. л.;

вода — 245 мл;

борошно — 600 г;

олія — 50 г;

сухі дріжджі — 10 г;

оливкова олія (або звичайна) – 4 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

зелень за смаком.

Як готувати

Візьміть велику миску і змішайте в ній молоко, воду, цукор, дріжджі та олію. Додайте сіль і потроху додавайте борошно. Змішайте всі інгредієнти та замісіть однорідне тісто. Накрийте чистим кухонним рушником і залиште на 1 годину, щоб тісто піднялося.

Розділіть тісто на 16 частин. З кожної частини сформуйте кульки та залиште їх на 30 хв, щоб вони «виросли».

Після цього злегка розкотайте кульки до стану коржів та обсмажте на розігрітій сковороді. Змішайте масло з часником і зеленню і змастіть цією сумішшю кожну булочку.

Секрети з приготування булочок

Для надання текстури та смаку посипте булочки крупною морською сіллю після того, як змастите їх олією.

Для випікання використовуйте хлібне борошно з високим вмістом білка, щоб булочки мали кращу текстуру та смак.

Для смаження обирайте сковороду із товстим дном. Це допоможе булочкам краще пропікатися усередині.

Товщина булочок визначає текстуру. Більш тонкі булочки будуть хрусткішими, а товстішими — повітряними.

Булочки потрібно зберігати у герметичному контейнері (при кімнатній температурі). Термін зберігання – до 2 днів.

Такі булочки можна навіть заморозити — у пакетах із застібками чи герметичному контейнері та зберігати до 2 місяців. Дайте їм трохи розтанути та розігрійте в мікрохвильовій печі. Змастіть олією та зеленню перед тим, як подавати на стіл.

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