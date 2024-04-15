Як створити мармурові крашанки на Великдень за допомогою піни для гоління

Зазвичай заведено фарбувати яйця у колір крові. Адже, за давніми переказами, якось до імператора Тиберія прийшла Марія Магдалина та подарувала йому просте біле куряче яйце зі словами «Христос воскрес!».

Імператор у відповідь сказав: як не може біле яйце стати червоним, так і неможливо воскреснути з мертвих. Після його слів подароване йому яйце стало червоним, ніби хтось його опустив у кров.

Втім, у 21 сторіччі яйця фарбують не лише у червоний колір, а сам процес перетворився на справжнє мистецтво.

Первая Лента розповідає, як за допомогою харчових барвників та піни для гоління створити дивовижні мармурові крашанки.

Для створення мармурових крашанок вам знадобиться:

широка скляна ємність;

крем для гоління;

харчові барвники;

шматок картону;

паперові рушники;

рукавички;

зварені круто яйця.

Для початку потрібно наповнити скляну ємність піною для гоління й розрівняти у тонкий шар (десь 2 см). Додайте кілька крапель харчового барвника на крем для гоління. Для цього можна використати зубочистку або паличку. Таким чином ви зможете перемішати кольори та створити ефект мармуру.

Потім візьміть зварене круто яйце і розкачайте його по крему для гоління, щоб воно повністю вкрилося. Вийміть яйце з ємності й покладіть його на картон, щоб висохло.

Коли яйце висохне, обережно зніміть з нього крем для гоління за допомогою паперових рушників. Варто зазначити, що чим довше крем для гоління буде на яйці, тим яскравішими будуть кольори.

Не забувайте про використання рукавичок, щоб захистити руки від барвників.

Раніше ПЛ писала про те, як стильно та неординарно прикрасити паску до Великодня.