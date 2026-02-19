Найкращі тижневі знижки у Novus з 16 по 22 лютого: як раціонально спланувати покупки

У період з 16 по 22 лютого національна мережа супермаркетів Novus традиційно проводить щотижневу акційну кампанію, яка охоплює широкий спектр товарів повсякденного попиту.

Про це повідомляє «ПЛ».

Такі промо-періоди є частиною стандартної маркетингової стратегії ритейлера та спрямовані на стимулювання попиту в умовах високої цінової чутливості споживачів.

За даними з відкритих і офіційних каналів компанії, акційні пропозиції формуються централізовано та публікуються у фірмових каталогах, мобільному застосунку й безпосередньо у торговельних залах. Водночас представники ринку роздрібної торгівлі звертають увагу, що реальна економія для покупця залежить не лише від відсотка знижки, а й від попередньої цінової динаміки товару.

Фахівці радять споживачам розглядати тижневі акції Novus як інструмент планування бюджету, а не імпульсивних покупок. Особливо це актуально в умовах зростання витрат домогосподарств, коли навіть незначне коригування споживчого кошика може мати довгостроковий ефект.

При цьому остаточну інформацію щодо асортименту та умов знижок рекомендується перевіряти безпосередньо в офіційних джерелах компанії, оскільки наповнення акцій може відрізнятися залежно від регіону.

