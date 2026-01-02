Найкращі тижневі знижки у Novus з 29 грудня по 4 січня: що можна вигідно придбати

Кінець грудня та початок січня традиційно вважаються одним із найбільш активних періодів для роздрібної торгівлі, і мережа супермаркетів Novus використовує цей часовий проміжок для запуску масштабних тижневих акцій.

Про це повідомляє «ПЛ».

Період з 29 грудня по 4 січня охоплює як передноворічний ажіотаж, так і перші дні після свят, коли споживачі орієнтуються на раціональні покупки та знижені ціни.

Акційна політика Novus у цей період базується на офіційних каталогах, які містять чітко визначені пропозиції з фіксованим строком дії. Знижки поширюються на широкий спектр товарів, включаючи продукти щоденного споживання, святковий асортимент і окремі позиції непродовольчої групи.

Такий підхід дозволяє мережі одночасно підтримувати обсяги продажів і стимулювати лояльність покупців.

Важливо, що всі акційні ціни формуються централізовано й відповідають чинному законодавству про захист прав споживачів. Різниця в асортименті та глибині знижок між окремими магазинами може бути зумовлена логістичними чинниками, однак ключові пропозиції залишаються спільними для всієї мережі.

Для споживачів цей період є можливістю оптимізувати витрати після свят, а для ритейлера — способом утримати покупця в умовах високої конкуренції. Саме тому тижневі знижки наприкінці року розглядаються як стратегічний елемент комерційної політики, а не короткострокова акція.

