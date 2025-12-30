Найкращі тижневі знижки у Varus з 29 грудня по 4 січня: що можна вигідно придбати

Період між Різдвом і Новим роком традиційно є одним із найактивніших для роздрібної торгівлі, і мережа супермаркетів Varus у цей час зосереджується на стимулюванні попиту через масштабні тижневі акції.

Про це повідомляє «ПЛ».

За офіційними промо-матеріалами мережі, з 29 грудня по 4 січня покупцям пропонуються знижені ціни на ключові категорії товарів, які формують основний попит наприкінці року. Йдеться насамперед про продукти тривалого зберігання, м’ясні та молочні вироби, солодощі, напої, а також частину непродовольчого асортименту.

Для споживачів це означає можливість оптимізувати витрати у період підвищених святкових цін, тоді як для ритейлу — збереження обсягів продажів у конкурентному середовищі.

Експерти ринку зазначають, що такі акційні кампанії дедалі більше орієнтовані не на разові імпульсні покупки, а на формування лояльності, адже споживачі у 2025 році значно уважніше ставляться до співвідношення ціни та якості.

