Яких акцій чекати у АТБ на вихідні, 15-16 листопада: найкращі знижки

Мережа «АТБ-Маркет» оголосила оновлений список спеціальних пропозицій, які діятимуть у суботу та неділю, 15–16 листопада.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними компанії, знижки у торгових залах сягнуть до 40 відсотків на товари щоденного споживання, що стане продовженням традиційного осіннього циклу зниження цін. Особливу увагу цього разу мережа приділила продуктам харчування, побутовій хімії та товарам для дому.

Клієнти зможуть придбати каву, какао та інші гарячі напої провідних торгових марок за спеціальними цінами. Також у магазинах діятимуть знижки на м’ясні та ковбасні вироби українських виробників, фрукти, овочі, бакалію, засоби догляду та пральні порошки.

Для постійних покупців, які користуються мобільним додатком «АТБ», передбачено додаткові персональні бонуси. Представники компанії підкреслюють, що пропозиції охоплюють усю територію України, хоча асортимент у різних регіонах може дещо відрізнятися.

Рітейлер нагадує, що сезон осінніх промоцій традиційно є найактивнішим періодом покупок перед зимовими святами. Компанія прогнозує зростання попиту на товари тривалого зберігання, а також на енергозберігаючі лампи та побутові прилади, які допомагають зменшити споживання електроенергії.

