Найкращі тижневі знижки у «Сільпо» з 10 по 16 листопада: що можна вигідно придбати

Мережа супермаркетів «Сільпо» оголосила чергову хвилю тижневих акцій, що діятимуть у всіх торгових точках країни з 10 по 16 листопада 2025 року.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з офіційним повідомленням компанії, цього разу пропозиції охоплюють як продукти харчування, так і побутову хімію, а також сезонні товари.

Значні знижки встановлено на популярні кавові бренди Jacobs Monarch і Lavazza Classic, на українські сири відомих виробників, а також на вина середнього цінового сегмента.

У компанії нагадують, що програма «Власний рахунок» дозволяє покупцям додатково накопичувати бонуси та оплачувати ними частину покупки, що робить акційні пропозиції ще вигіднішими.

Знижки також поширюються на овочеву продукцію, зокрема гарбуз, буряк, моркву та картоплю нового врожаю, що актуально для осіннього сезону. Для користувачів онлайн-магазину shop.silpo.ua діють ті самі умови, що і в роздрібних торгових залах.

Ритейлер повідомляє, що під час акційного періоду заплановано збільшення поставок українських товарів власного виробництва — це частина стратегії підтримки внутрішніх виробників і стабілізації цін у період підвищеного попиту.

