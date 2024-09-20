Чи збільшиться пенсія, якщо вийти на заслужений відпочинок пізніше 60 років

Пенсійний фонд України пояснив, чи очікується збільшення розміру пенсії, якщо людина вирішить вийти на пенсію пізніше 60 років. Про це пише Первая Лента з посиланням на офіційний сайт ПФУ.

Закон про пенсійне страхування має норми, які заохочують громадян до більш пізнього виходу на пенсію. Йдеться про призначення пенсії «з відстрочкою». Тим, хто набув право на страхову пенсію за віком, але після досягнення пенсійного віку продовжує працювати та має бажання отримувати пенсію пізніше, у тих громадян основний розмір пенсії збільшується:

якщо пенсія була відстрочена строком до 60 місяців – на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу, наступний за місяцем досягнення пенсійного віку;

у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців – на 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку.

Читайте также: Хто зможе отримати разову допомогу у розмірі 10 пенсій

Підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не передбачається.

Тобто якщо людина відстрочить свій вихід на пенсію на один рік, то може розраховувати на надбавку до пенсії у розмірі 6% (0,5% х 12), за два роки більш пізнього виходу на пенсію – 12% (0,5% х 24) тощо. Щодо відстрочки на шість років (72 місяці) – це збільшення основного розміру пенсії на 54% (72 х 0,75%).

Призначення пенсії за віком «з відстрочкою» відбувається за зверненням пенсіонера і, як правило, з першого числа місяця, в якому подано звернення.

Раніше ПЛ писала про те, як розрахувати розмір пенсії в Україні.