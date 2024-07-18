Финансы
Пенсії в Україні: хто зможе отримати разову допомогу у розмірі 10 пенсій
Під час виходу на законний відпочинок деякі пенсіонери можуть отримати разову допомогу у 10-кратному розмірі виплати.
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Втім, такі нарахування передбачені лише для працівників закладів охорони здоров’я.
Про це пише Первая Лента з посиланням на «Телеграф».
Хто зможе отримати разову допомогу
Громадяни України зможуть отримати разову допомогу у розмірі 10 пенсій, якщо вони:
- раніше не отримували інших пенсій;
- працювали у державних або комунальних установах;
- мають необхідний страховий стаж — для чоловіків 35 років, а для жінок — 30 років.
Якщо вам потрібно розрахувати розмір пенсії, ви можете скористатись калькулятором відсотків, який значно спростить розрахунок. Нагадаємо, що формула розрахунку пенсії: Пенсія = розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу.
Як отримати виплату
Для призначення виплати за віком та отримання грошової допомоги особа зобов’язана надати документи, що підтверджують усі вищезазначені вимоги:
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- трудову книжку;
- документи, що підтверджують страховий стаж.
Раніше ПЛ писала про те, що в Україні хочуть підвищити податки на солодкі напої.