Финансы

Пенсії в Україні: хто зможе отримати разову допомогу у розмірі 10 пенсій

Під час виходу на законний відпочинок деякі пенсіонери можуть отримати разову допомогу у 10-кратному розмірі виплати.

Арина Марченко Send an email 1 день ago
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Втім, такі нарахування передбачені лише для працівників закладів охорони здоров’я.

Про це пише Первая Лента з посиланням на «Телеграф».

Хто зможе отримати разову допомогу

Громадяни України зможуть отримати разову допомогу у розмірі 10 пенсій, якщо вони:

  • раніше не отримували інших пенсій;
  • працювали у державних або комунальних установах;
  • мають необхідний страховий стаж — для чоловіків 35 років, а для жінок — 30 років.

Якщо вам потрібно розрахувати розмір пенсії, ви можете скористатись калькулятором відсотків, який значно спростить розрахунок. Нагадаємо, що формула розрахунку пенсії: Пенсія = розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу.

Як отримати виплату

Для призначення виплати за віком та отримання грошової допомоги особа зобов’язана надати документи, що підтверджують усі вищезазначені вимоги:

  • документ, що посвідчує особу (паспорт);
  • трудову книжку;
  • документи, що підтверджують страховий стаж.

Раніше ПЛ писала про те, що в Україні хочуть підвищити податки на солодкі напої.

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Арина Марченко Send an email 1 день ago
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