Пенсії в Україні: хто зможе отримати разову допомогу у розмірі 10 пенсій

Втім, такі нарахування передбачені лише для працівників закладів охорони здоров’я.

Про це пише Первая Лента з посиланням на «Телеграф».

Хто зможе отримати разову допомогу

Громадяни України зможуть отримати разову допомогу у розмірі 10 пенсій, якщо вони:

раніше не отримували інших пенсій;

працювали у державних або комунальних установах;

мають необхідний страховий стаж — для чоловіків 35 років, а для жінок — 30 років.

Якщо вам потрібно розрахувати розмір пенсії, ви можете скористатись калькулятором відсотків, який значно спростить розрахунок. Нагадаємо, що формула розрахунку пенсії: Пенсія = розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу.

Як отримати виплату

Для призначення виплати за віком та отримання грошової допомоги особа зобов’язана надати документи, що підтверджують усі вищезазначені вимоги:

документ, що посвідчує особу (паспорт);

трудову книжку;

документи, що підтверджують страховий стаж.

Раніше ПЛ писала про те, що в Україні хочуть підвищити податки на солодкі напої.