Як розрахувати розмір пенсії в Україні

Втім, розмір пенсії не буде однаковий для всіх. Він вираховується на основі середньої заробітної плати в країні на момент виходу на пенсію, особистого коефіцієнту заробітної плати пенсіонера, який показує, наскільки офіційна зарплата пенсіонера була більшою, рівною або меншою за середню заробітну плату по країні, та коефіцієнту страхового стажу.

У деяких українців, попри велику кількість стажу, пенсія може бути трохи вищою за мінімальну. Первая Лента розповідає, чому так відбувається та як розрахувати пенсію.

Як розрахувати розмір пенсії

Формула для розрахунку пенсії

Розмір середньої зарплати помножити на індивідуальний коефіцієнт зарплати й помножити на коефіцієнт страхового стажу.

Розмір середньої зарплати – це показник середньої заробітної плати в Україні за останні три роки, що передували призначенню пенсії, та з якої сплачено страхові внески.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати – це сума співвідношень зарплати в конкретному місяці до середньої зарплати по Україні. Його можна розрахувати так: зарплату людини за кожен місяць розділити на середню зарплату по країні цього місяця.

Потрібно вирахувати коефіцієнт за всі місяці, які брали участь у розрахунку, а потім потрібно знайти його середнє значення. Це й буде індивідуальний коефіцієнт зарплати, який Пенсійний фонд розраховує автоматично.

Розрахувати цей коефіцієнт вам допоможе калькулятор відсотків.

Що вище цей коефіцієнт, то краще. Якщо в середньому особа протягом трьох років отримувала таку ж зарплату, як і середня по країні, то коефіцієнт буде дорівнювати приблизно одиниці. Якщо зарплата була вищою за середню, то коефіцієнт, відповідно, буде вищим за одиницю.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість років стажу роботи потрібно помножити на величину оцінки одного року страхового стажу та поділити на 12. Для розрахунку свого коефіцієнту страхового стажу, потрібно загальну кількість років страхового стажу множити на 0,01.

Отже, щоб дізнатись розмір пенсії, потрібно перемножити середню зарплату по країні за три попередні роки, індивідуальний коефіцієнт зарплати й коефіцієнт стажу.

Чому пенсія може бути маленькою, навіть якщо у вас великий стаж

З наведеної вище формули можна зробити висновок, що 1 рік стажу дає лише 1% пенсії, водночас індивідуальний коефіцієнт може повпливати на її збільшення в декілька разів.

Тому під час призначення пенсії важливу роль грає не лише стаж, а й розмір зарплати. Адже навіть якщо ви пропрацювали 40 років, але отримували малу зарплату, пенсія у вас буде невеликою.

Раніше ПЛ писала про те, які категорії громадян можуть отримати нові виплати від ПФУ.