Мировые энергогиганты получили сверхприбыли из-за колебаний цен на фоне войны в Украине — CNBC

Некоторые из крупнейших мировых нефтегазовых компаний готовы сообщить о рекордных прибылях, получив высокие доходы после года колебаний цен на топливо на фоне вторжения России в Украину. Об этом сообщает CNBC.

Фото: pixabay.com

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Согласно оценкам аналитиков, собранным Refinitiv, нефтяные компании Exxon Mobil, Chevron, BP, Shell и TotalEnergies планируют сообщить о совокупной прибыли в $190 млрд за 2022 год, когда их окончательные квартальные результаты будут опубликованы в ближайшие дни.

Ожидается, что энергетические гиганты используют свои сверхдоходы на вознаграждение акционеров большими дивидендами и выкупом акций.

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Ранее президент США Джо Байден обвинил нефтяные компании в том, что они пожинают «сверхдоход войны», в то же время отказываясь способствовать снижению цен на газ для американских потребителей. В июне 2022 года Байден заявил, что Exxon Mobil зарабатывает «больше денег, чем Бог».

Представитель Exxon Mobil Эрин Макграт сказала CNBC, что повышение цен на энергоносители в значительной степени является результатом дисбаланса между спросом и предложением, и что именно инвестиции компании за последние пять лет способствуют квартальным результатам.

Пресс-секретари BP и Shell не пожелали давать комментарии в преддверии результатов за год, а Chevron и TotalEnergies не ответили на запрос журналистов.

Источник: МинФин