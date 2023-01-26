Укрзализныця ожидает более 20 миллиардов убытка в 2023 году

Укрзализныця по итогам 2022 года получила 10,8 млрд грн чистого убытка, в этом году компания ожидает убыток почти вдвое больше — 20,2 млрд грн. Это связано с большой социальной нагрузкой и ограничением грузоперевозок, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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«Не запланировано поднимать тарифы на грузовые и пассажирские перевозки», — отмечается в информации.

В 2022 году ущерб от пассажирских перевозок составил 13,3 млрд грн, а государство выделило Укрзализныци 10 млрд грн для поддержания ликвидности и бесперебойной работы отрасли.

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Финплан-2023

Согласно финансовому плану на 2023 год:

доходы ожидаются на уровне 83,9 млрд грн,

расходы — 107,9 млрд грн,

EBITDA (прибыль к вычету расходов по процентам, уплате налогов и амортизационных отчислений) — 8,4 млрд грн.

Также компания планирует привлечь 1,7 млрд грн из государственного бюджета и выплатить в пользу государства 22,8 млрд грн.

Ожидается, что капитальные инвестиции составят 50 млрд грн, что в 4 раза больше, чем в прошлом.

Источник: МинФин