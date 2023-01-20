Производство электроэнергии выросло, но дефицит все еще значителен — Укрэнерго

В пятницу, 20 января, потребление электроэнергии прогнозируется незначительно выше, чем в четверг. В то же время выросло производство электроэнергии из-за выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ, небольшого роста генерации на других ТЭЦ и ГЭС, а также ВИЭ. Дефицит мощности снизился, но все еще существенный. В вечерний пик генерация может покрыть чуть больше ¾ потребления. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Фото: pixabay.com

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Причина дефицита

В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

Ограничение потребления

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доказанного лимита.

Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

Перечень облэнерго можно посмотреть по этой ссылке.

Ремонт работы

Вчера вечером в результате артобстрела снова отключалась линия электропередачи, обеспечивающая питание Запорожской атомной электростанции. Линию оперативно удалось вернуть в работу.

«Укрэнерго, производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше», — говорится в сообщении.

Напомним

Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Источник: МинФин