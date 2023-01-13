Финансы

Рада одобрила законопроекты по налоговым и таможенным льготам для промышленности

Photo of Admin Admin Send an email 10 минут agoОбновлено: 13 января, 2023
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Верховная Рада приняла за основу законопроекты № 8298 и № 8299, которые предусматривают введение ряда налоговых льгот для промышленности. Об этом первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

Фото: finbalance.com.ua

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Основные новации

Среди основных новаций, которые предлагаются:

  • Освобождение импорта оборудования и комплектующих от НДС и пошлины. «Речь о ввозе в Украину исключительно для собственного производства (по конкретным кодам) на территории Украины без права отчуждения на любых условиях ранее пяти лет с даты их ввоза на таможенную территорию Украины», — пояснил Железняк.
  • Освобождение оборудования от НДС и пошлины для профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования, осуществляющих подготовку кадров для предприятий, для обеспечения образовательной деятельности;
  • Особенности налогообложения рентной платой за пользование недрами для добычи железной руды на период военного положения;
  • Освобождение от налогообложения плательщиков единого налога четвертой группы за земельные участки, расположенные на территориях боевых действий и/или временно оккупированных территориях;
  • Освобождение от рентной платы за специальное использование воды энергогенерирующими компаниями;
  • Продление сроков службы зарегистрированных РРО до конца действия военного положения. Но возможно вообще ко второму чтению уберут срок службы для РРО как факт;
  • Отнесение электронной марки и цифровой почтовой марки к объектам, которые не подлежат налогообложению;
  • Освобождение от налогообложения НДС операций по поставке услуг по демонстрации и показу фильмов дублированных, озвученных на государственном языке на территории Украины.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 10 минут agoОбновлено: 13 января, 2023
0 1 минута чтения
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