Финансы
Рада одобрила законопроекты по налоговым и таможенным льготам для промышленности
Верховная Рада приняла за основу законопроекты № 8298 и № 8299, которые предусматривают введение ряда налоговых льгот для промышленности. Об этом первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил в Telegram.
Фото: finbalance.com.ua
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Основные новации
Среди основных новаций, которые предлагаются:
- Освобождение импорта оборудования и комплектующих от НДС и пошлины. «Речь о ввозе в Украину исключительно для собственного производства (по конкретным кодам) на территории Украины без права отчуждения на любых условиях ранее пяти лет с даты их ввоза на таможенную территорию Украины», — пояснил Железняк.
- Освобождение оборудования от НДС и пошлины для профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования, осуществляющих подготовку кадров для предприятий, для обеспечения образовательной деятельности;
- Особенности налогообложения рентной платой за пользование недрами для добычи железной руды на период военного положения;
- Освобождение от налогообложения плательщиков единого налога четвертой группы за земельные участки, расположенные на территориях боевых действий и/или временно оккупированных территориях;
- Освобождение от рентной платы за специальное использование воды энергогенерирующими компаниями;
- Продление сроков службы зарегистрированных РРО до конца действия военного положения. Но возможно вообще ко второму чтению уберут срок службы для РРО как факт;
- Отнесение электронной марки и цифровой почтовой марки к объектам, которые не подлежат налогообложению;
- Освобождение от налогообложения НДС операций по поставке услуг по демонстрации и показу фильмов дублированных, озвученных на государственном языке на территории Украины.
Источник: МинФин