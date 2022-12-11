Финансы

Нацбанк продолжает увеличивать продажу валюты на межбанке

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 11 декабря, 2022
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Национальный банк в течение недели, с 5 по 9 декабря 2022 года, купил на межбанковском валютном рынке $2,60 млн и продал $583,44 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило $580,84 млн против $562,72 на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Фото: bank.gov.ua

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Таким образом, НБУ увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $18,12 млн.

С начала года НБУ:

  • купил на межбанке $3 243,05 млн и 110,97 млн евро;
  • продал $23 988,26 млн и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило $20 745,21 млн и 1 678,14 млн евро.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 11 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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