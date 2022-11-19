Финансы

Курс валют на вечер 18 ноября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 19 ноября, 2022
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К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Курс евро снизился на 13 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.

Фото: pixabay.com

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Валюта

Открытие 18 ноября

Закрытие 18 ноября

Изменения

доллар

36,56/36,93

36,56/36,93

0/0

евро

37,93/38,31

37,80/38,17

13/14

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,10−40,60 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,20 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,25−40,45, евро — 40,72−40,99 грн.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 19 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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