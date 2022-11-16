Аналитик RoboForex: инфляция подобралась к уровню в 25%

Вышли данные от Государственной службы статистики Украины о потребительской инфляции за сентябрь. Цены на яйца, овощи и фрукты «подстегнули» инфляцию в стране до шестилетнего максимума — 26,6%. Ожидается, что своего пика в 30,0% она достигнет к концу года. Компании прогнозируют «мрачное» будущее для бизнеса, пострадавшего от военного конфликта. Фактические данные оказались более чем впятеро хуже довоенных прогнозов НБУ. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.

Динамика роста потребительской инфляции в Украине представлена ниже на диаграмме.



Потребительская инфляция г/г (%). Источник: НБУ

Дополнительное давление на цены привело к ухудшению ожиданий населения и бизнеса, а также корректировке официального курса гривны в июле, которая, в свою очередь, дала стимул для внутренних производителей и повысила устойчивость экономики Украины в условиях «войны на истощение». И хотя тренд на «разгон» инфляции продолжается, Нацбанк в прошлом месяце заявил, что она остается ниже ожиданий и является «довольно умеренной». Согласно базовому сценарию, рост цен замедлится до 20,8% в следующем году и станет ниже 10,0% в 2024 году.

Ситуация имеет все шансы оказаться хуже, чем в апреле 2015 года — рост тогда составлял более 60,0%. При этом Минэкономики и МВФ настроены достаточно оптимистично, прогнозируя инфляцию на уровне в 30,0%. В нынешних обстоятельствах стабилизирующим фактором является поддержка со стороны ЕС, США, МВФ и Всемирного банка. Однако ее может оказаться недостаточно, так как основные экспортные пути для Украины заблокированы и «зерновая сделка» вновь под угрозой.

Ценовая динамика на товары и услуги представлена на следующей диаграмме.



Потребительская инфляция по группам товаров в октябре г/г (%). Источник: НБУ

Впервые с начала года цены увеличились на все группы товаров. Наибольший рост отмечается в транспорте (+40,7%), продуктах питания (+35,7%) и подакцизных товарах (+25,7%). Учитывая падение доходов госбюджета и «скрытую» эмиссию гривны, потребительская инфляция будет расти и далее. Весьма вероятно, что Нацбанк повысит официальный курс гривны к иностранным валютам уже в ноябре нынешнего года. Это окажет дополнительное давление на цены.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем в 40,00, а евро достиг отметки 39,50. Дальнейшее усиление гривны в среднесрочной перспективе маловероятно. Судя по происходящему, регулятор намерен и далее продолжать борьбу со спекулянтами на наличном валютном рынке.

Источник: МинФин