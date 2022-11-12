Финансы

Курс валют на вечер 11 ноября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Photo of Admin Admin Send an email 47 минут agoОбновлено: 12 ноября, 2022
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К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Курс евро вырос на 16 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.

Фото: pixabay.com

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Валюта

Открытие 11 ноября

Закрытие 11 ноября

Изменения

доллар

36,56/36,93

36,56/36,93

0/0

евро

37,46/37,83

37,62/38,00

16/17

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,99−40,62 грн. Евро покупают за 39,30 грн, а продают за 40,20 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,52−40,75, евро — 40,25−40,80 грн.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 47 минут agoОбновлено: 12 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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