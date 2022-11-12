Курс валют на вечер 11 ноября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Курс евро вырос на 16 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.
Фото: pixabay.com
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Валюта
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Открытие 11 ноября
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Закрытие 11 ноября
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Изменения
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доллар
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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евро
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37,46/37,83
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37,62/38,00
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16/17
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,99−40,62 грн. Евро покупают за 39,30 грн, а продают за 40,20 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,52−40,75, евро — 40,25−40,80 грн.
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Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин