Курс валют на вечер 11 ноября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Курс евро вырос на 16 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.

Фото: pixabay.com

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Валюта Открытие 11 ноября Закрытие 11 ноября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 37,46/37,83 37,62/38,00 16/17

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,99−40,62 грн. Евро покупают за 39,30 грн, а продают за 40,20 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,52−40,75, евро — 40,25−40,80 грн.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин