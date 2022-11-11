Еврокомиссия отказалась от ограничения цен на газ, но предложит «механизм коррекции» — Reuters

Европейская комиссия отказалась от идеи ограничения максимальных цен на газ, вместо этого предложит странам ЕС «механизм коррекции» цен на голубое топливо, предназначенное для сдерживания резких колебаний. Соответствующие предложения Еврокомиссия представит в пятницу, 11 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Фото: slovoidilo.ua

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По данным агентства, более десяти стран-членов ЕС поддерживают более жесткие меры, включая ограничение максимальных цен на газ на фоне острого энергетического кризиса, который влечет за собой рекордно высокую инфляцию.

Однако Германия, Нидерланды и Еврокомиссия считают, что такое ограничение поставит под угрозу контракты с поставщиками и снизит стимулы к уменьшению потребления газа.

По словам одного из европейских дипломатов, Еврокомиссия сообщила странам ЕС, что «всеобъемлющее жесткое» ограничение цен на крупнейшем европейском газовом хабе TTF почти не повлияет на фактические цены, однако повлечет за собой юридические риски и риски для поставки топлива по действующим контрактам.

«Риски перевешивают преимущества», — заявил дипломат.

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Официальный представитель ЕС подтвердил, что Еврокомиссия на закрытой встрече с 27 национальными представителями в ЕС вместо ограничения цен предложит «механизм коррекции рынка», предусматривающий установление «ценового коридора» на TTF.

«Вы не поставите под угрозу безопасность поставок, устанавливая фиксированную цену ниже рыночной, поскольку мы находимся в глобальной конкуренции за СПГ (сжиженный природный газ)», — сказал чиновник.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон накануне заявила, что Еврокомиссия «представит ключевые элементы механизма коррекции цен» 27 членам в пятницу.

По данным Reuters, ряд стран ЕС, включая Польшу и Бельгию, длительное время выступавших за введение более жестких мер на рынке газа, возмущены предложением Еврокомиссии, поскольку она не оправдывает надежд на значительное снижение цен.

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Министры энергетики ЕС встретятся 24 ноября и надеются одобрить совместные решения по смягчению энергетического кризиса, включая ускорение получения разрешений на строительство объектов возобновляемой энергетики, совместные закупки газа у ЕС и разработку нового ориентира цен.

Источник: МинФин