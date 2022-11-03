Великобритания расширила запрет на импорт российского золота

Власти Великобритании расширили запретительные меры на импорт золота из России: отныне не разрешается ввоз в страну изделий, содержащих российское золото, переработанное в третьих странах. Об этом говорится в сообщении британского правительства, передает «Интерфакс-Украина».

Фото: censor.net

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Запрет на импорт

«Расширяются действующие запреты на импорт и приобретение золота и дополнительных услуг, связанных с золотом, переработанным в третьей стране и содержащим золото из России», — отметили в правительстве.

Кроме того, Великобритания запретила импорт из России золотых ювелирных украшений, за исключением случаев их ввоза и вывоза с целью персонального использования.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Великобритания ввела запрет на импорт золота из России 21 июля.

29 июня США ввели новые санкции против России. Под запрет попал импорт российского золота.

Золото

Источник: МинФин