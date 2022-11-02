Иранский бизнес в Украине. В YouControl подсчитали, сколько компаний продолжают работать

Пока над Украиной летают вражеские шахеды, в стране продолжают работать около 900 компаний с иранским капиталом. За 2020 год эти предприятия сгенерировали более 350 млн грн чистого дохода. Об этом говорится в исследовании аналитиков R&D центра YouControl.

Фото: ukrinform.ua

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«Для определения присутствия иранского капитала в украинских компаниях, аналитики YouControl исследовали официальные данные Единого государственного реестра по отношению к учредителям и конечным бенефициарам украинских предприятий. В результате было выявлено 863 компании с иранским капиталом: среди учредителей или конечных бенефициаров данных предприятий имеются граждане Ирана или же с иранской «пропиской», — говорится в сообщении.

Согласно последним известным данным за 2020 год, которые в прошлом году раскрыла Государственная фискальная служба, эти компании сгенерировали 351,8 млн грн чистого дохода от реализации продукции. При этом, контролируя 431,4 млн грн активов баланса и зарегистрировав суммарный уставный капитал в размере 398,7 млн грн, добавляют в YouControl.

Эти суммы свидетельствуют об относительно низком уровне прямого присутствия иранского капитала в деловом ландшафте Украины, ведь каждая из топ 1000 крупнейших компаний Украины сгенерировала как минимум 1 миллиард гривен выручки за аналогичный период.

Однако, не стоит забывать, что иранский капитал ввиду многолетних международных санкций издавна был склонен скрываться за оффшорными косвенными цепочками собственности или же действовать в теневом секторе экономики вне периметра официального регулирования. Следовательно, реальные масштабы присутствия иранского капитала в Украине могут быть значительно выше», — объясняют аналитики.

Где сконцентрированный бизнес

В исследовании говорится, что 661 иранская компания сконцентрирована в столице Украины — Киеве (77% от общего количества). На втором месте — Харьковская область, на третьем — Одесская. Замыкают первую пятерку регионов по присутствию иранского бизнеса Киевская и Днепропетровская области.

«То есть иранский капитал фокусируется вокруг крупнейших промышленных центров страны. Тогда как в западной части Украины таких компаний зарегистрировано меньше», — свидетельствуют результаты.

При этом иранские компании в основном занимаются в Украине неспециализированной оптовой торговлей. Соответствующий КВЭД указан как основной для 91 иранской компании (10.5% от общего количества).

Также относительно многие компании специализируются на деятельности в сфере строительства (5.3%), ресторанного бизнеса (5.0%), компьютерного программирования (4.5%).

Высокий удельный вес имеют оптовые торговцы овощами и фруктами, туристические и дизайнерские агентства, а также оптовые торговцы зерном, стройматериалами и топливом.

Топ по объему чистого дохода возглавил ООО «Зиба» — 128.8 млн грн, специализирующееся на оптовой торговле фруктами и овощами. Объем импортных операций компании в 2021 году составил в пределах 1−1,5 млн грн. Руководитель и участник ООО «Зиба» гражданин Ирана Гадири Алиреза Раджаб также зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель с основным видом деятельности оптовой торговли фруктами и овощами», — говорят в YouControl.

В то же время, компания ООО СП «Бегленд» работает на рынке Украины с 2002 года и специализируется на производстве полипропиленовых мешков для муки, сахара и зерновых культур, а также изделий из полиэтилена. Доля в уставном капитале компании иранской фирмы «Раззаг Калае Тебриз» составляет около 20%.

10% уставного капитала компании ООО «Суперлакомка», производящего кондитерские изделия под ТМ «Шоколадно», принадлежит гражданке Ирана Хушиари Лейли Эсмаэль.

А в структуре собственности комплексного поставщика гидравлических и пневматических решений ООО «Гидропневмосистемы», который в 2017 году стал победителем тендера на поставку оборудования ГАХК «Артем» на сумму около 300 тыс. грн, также присутствует гражданин Ирана. Собственником 33% уставного капитала компании является Сафар Ханлу Хуссейн.

«Хотя украинские компании, прямо принадлежащие гражданам Ирана, не играют ведущей роли в украинском бизнесе, однако как властям, так и бизнесу следует обращать должное внимание на происхождение участников предприятий (особенно тех, кто оказывает решающее влияние). Ведь граждане страны, которая де -факто помогает поставкам оружия России в агрессии против нашего государства, нуждающихся в более детальном внимании и проверке.

Особенно в аспектах возможного наличия международных санкций, а также связей с научно-техническим или военно-промышленным комплексом Ирана», — резюмируют аналитики.

Источник: МинФин