Отключение электроэнергии в Киеве могут увеличить до шести часов

Для Киева готовят новые графики отключения электроэнергии, ограничение электропотребления может быть увеличено до шести часов. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

Фото: pixabay.com

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«Я думаю, что через день-два мы сможем показать графики, они не будут приятными», — говорит он.

По его словам, специалисты будут делать все, чтобы отключения были более частыми, но не на столь длительный промежуток времени.

Сахарук отметил, что не все дома выключаются из пункта управления — многие из них нужно выключать из-за физического присутствия комбригады, поэтому возникают сложности, чтобы это делать часто и согласно графику.

Также есть дома, которые нельзя выключать из-за того, что у них есть объекты критической инфраструктуры. К примеру, связь, состав хранения вакцины, серверы провайдеров и другие элементы.

«Поэтому все дома выключить невозможно, потому что не будет связи, воды, тепла, не будет работать телевидение. Но уменьшить количество остающихся неприкосновенными домов мы пытаемся», — добавил он.

Напомним

Из-за ночной вражеской атаки 27 октября из строя вышел ряд критически важных энергетических объектов. В Киеве и области возник дефицит мощности в 30% потребления.

Сегодня, 28 октября, оператор системы передачи электроэнергии «Укрэнерго» заявил, что отменил экстренные отключения света в Киевской области, которые были введены 27 октября.

Ранее Минфин писал о том, что у Зеленского работают над более удобным графиком ограничения электричества.

Источник: МинФин