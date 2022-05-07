Рынок труда восстанавливается, но спрос на рабочую силу отстает от предложения — НБУ

Несмотря на возобновление активности на рынке труда, спрос на работников остается слабым. Это приводит к сокращению занятости и зарплат, говорится в макроэкономическом обзоре НБУ за апрель.

Фото: forbes.com

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Хотя количество неработающих предприятий сокращается, в конце апреля 54% предприятий вынуждены удерживать меньше персонала. 34% предприятий платят более низкую зарплату, чем до войны. Доля предприятий, не изменивших зарплату (38%), также снижается.

В апреле сектор услуг, сельскохозяйственная и перерабатывающая промышленность чаще повышали зарплату, чем другие. В то же время торговля и строительство — чаще снижали.

Среди неработающих и выведших персонал в простой с оплатой 2/3 зарплаты, преимущественно предприятия промышленности и транспорта. Строительные предприятия чаще оказывали материальную помощь, однако именно они преобладают среди полностью остановивших работу и выплаты сотрудникам.

После существенного снижения в марте — начале апреля падение количества вакансий прекратилось. Однако рост количества резюме возобновился раньше и быстро увеличивается. По опросу grc.ua, более половины соискателей готовы согласиться на уменьшение зарплат. Четверть опрошенных компаний не выплатила зарплату с февраля.

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Поток беженцев

По данным ООН, в течение апреля 2022 года Украину покинуло 1.5 млн человек, что более чем вдвое меньше показателей марта. В целом на 1 мая количество беженцев из Украины превысило 5.5 млн. Больше всего из них выехало в Польшу — более 3 млн. человек.

В то же время количество возвращающихся в Украину граждан увеличивается. Это может объясняться, в частности, желанием украинцев быть дома на Пасхальные праздники, стабилизацией ситуации безопасности в отдельных регионах и исчерпанием ресурсов для пребывания за границей.

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Число зарегистрированных внутри перемещенных лиц достигло 3,4 млн человек. Более 2 млн из них — это люди, вынужденно переместившиеся после внедрения военного положения, 1,9 млн из которых вынужденно переместились впервые.

Источник: МинФин