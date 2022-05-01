Финансы

Укрзализныця приостановила продажу электронных билетов (обновлено)

Photo of Admin Admin Send an email 42 минуты agoОбновлено: 1 мая, 2022
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Укрзализныця временно приостановила продажу электронных билетов на поезда, а также работу сервисов онлайн-поддержки и горячей линии. Об этом компания сообщила в своем телеграмме.

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Причиной остановки продаж онлайн в компании называют срочные технические работы и подчеркивают, что в ближайшее время работу сервисов возобновят. Сколько будут продолжаться технические работы не уточняется.

Как сообщила Укрзализныця онлайн-сервисы снова заработали. Билеты можно приобрести через сайт и чат-бот.

Международная деятельность

Как ранее сообщал «Минфин», Украина и Польша подписали меморандум об усилении сотрудничества в железнодорожной сфере и создании совместного предприятия, которое позволит увеличить экспорт.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 42 минуты agoОбновлено: 1 мая, 2022
0 0 Менее минуты назад
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