Как и где украинским беженцам за границей получить бесплатную медицинскую помощь — МОЗ

Министерство здравоохранения собрало информацию о том, как вынужденным переселенцам за границей получить бесплатную медицинскую помощь. Об этом сообщает Урядовий портал.

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Всю информацию об этом, включая ответы на вопросы «как» и «где» получить бесплатные консультации, обследование, стационарное лечение министерство публикует на сайте.

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Основные данные, изложенные на сайте министерства:

Как работает медицинская система той или иной страны

Кто может претендовать на бесплатное медицинское обслуживание

Какие документы нужно иметь, чтобы получить медицинскую помощь

Что делать, если у вас нет документов

Какие услуги можно получить в зависимости от статуса

Стоит ли оформлять медицинское страхование

Как выбрать врача и заключить контракт или как изменить врача

Какие лекарства можно получить бесплатно

Нужны ли медицинская карта или направление на лечение

Что делать, если вы не знаете язык страны пребывания и не можете общаться с врачом

Полезные контакты, где получить медицинские услуги

На данный момент, в списке стран на сайте минздрава перечислены:

Словакия

Польша

Чехия

Словения

Румыния

Молдова

Франция

Германия

По сообщению минздрава, перечень стран дополняется, информация о возможностях получить бесплатные медицинские услуги обновляется.

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Источник: МинФин