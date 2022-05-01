Финансы
Как и где украинским беженцам за границей получить бесплатную медицинскую помощь — МОЗ
Министерство здравоохранения собрало информацию о том, как вынужденным переселенцам за границей получить бесплатную медицинскую помощь. Об этом сообщает Урядовий портал.
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Всю информацию об этом, включая ответы на вопросы «как» и «где» получить бесплатные консультации, обследование, стационарное лечение министерство публикует на сайте.
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Основные данные, изложенные на сайте министерства:
- Как работает медицинская система той или иной страны
- Кто может претендовать на бесплатное медицинское обслуживание
- Какие документы нужно иметь, чтобы получить медицинскую помощь
- Что делать, если у вас нет документов
- Какие услуги можно получить в зависимости от статуса
- Стоит ли оформлять медицинское страхование
- Как выбрать врача и заключить контракт или как изменить врача
- Какие лекарства можно получить бесплатно
- Нужны ли медицинская карта или направление на лечение
- Что делать, если вы не знаете язык страны пребывания и не можете общаться с врачом
- Полезные контакты, где получить медицинские услуги
На данный момент, в списке стран на сайте минздрава перечислены:
- Словакия
- Польша
- Чехия
- Словения
- Румыния
- Молдова
- Франция
- Германия
По сообщению минздрава, перечень стран дополняется, информация о возможностях получить бесплатные медицинские услуги обновляется.
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Источник: МинФин