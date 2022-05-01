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Как и где украинским беженцам за границей получить бесплатную медицинскую помощь — МОЗ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 1 мая, 2022
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Министерство здравоохранения собрало информацию о том, как вынужденным переселенцам за границей получить бесплатную медицинскую помощь. Об этом сообщает Урядовий портал.

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Всю информацию об этом, включая ответы на вопросы «как» и «где» получить бесплатные консультации, обследование, стационарное лечение министерство публикует на сайте.

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Основные данные, изложенные на сайте министерства:

  • Как работает медицинская система той или иной страны
  • Кто может претендовать на бесплатное медицинское обслуживание
  • Какие документы нужно иметь, чтобы получить медицинскую помощь
  • Что делать, если у вас нет документов
  • Какие услуги можно получить в зависимости от статуса
  • Стоит ли оформлять медицинское страхование
  • Как выбрать врача и заключить контракт или как изменить врача
  • Какие лекарства можно получить бесплатно
  • Нужны ли медицинская карта или направление на лечение
  • Что делать, если вы не знаете язык страны пребывания и не можете общаться с врачом
  • Полезные контакты, где получить медицинские услуги

На данный момент, в списке стран на сайте минздрава перечислены:

  • Словакия
  • Польша
  • Чехия
  • Словения
  • Румыния
  • Молдова
  • Франция
  • Германия

По сообщению минздрава, перечень стран дополняется, информация о возможностях получить бесплатные медицинские услуги обновляется.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 1 мая, 2022
0 0 1 минута чтения
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