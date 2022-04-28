Кому страховые компании готовы расширять договора страхования покрытием военных рисков

С самого начала войны украинский бизнес начал адаптироваться под новые реалии. Несмотря на то, что война повлияла на все сферы жизни и значительно снизила доходы компаний в разных сферах, предприятия Украины не только активно донатят средства на помощь армии, но и трансформируют свои услуги под реальные потребности своих клиентов, даже если это влияет на прибыль. Мы наблюдаем, как операторы мобильной связи предоставляют бесплатный роуминг для оказавшихся за рубежом украинцев, убегая от войны, как банки предоставляют льготные периоды для своих клиентов так же, как страховые компании трансформируют свои продукты для тех, кто в этом нуждается больше всего.

Фото: Альфа Страхование

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Такой консервативный сегмент как страховой рынок обычно осуществляет свою деятельность и выполняет обязанности перед клиентами, опираясь на строгие рамки условий договоров страхования. Например, во всех имущественных видах страхования, таких как страхование имущества, каско, автогражданка, расходы по рискам, связанным с военными действиями, являются исключениями и не возмещаются страхователям. Однако, по личным видам страхования, в частности по медицинскому страхованию, страховые компании могут отходить от жестких правил и адаптируются под клиентов, для которых именно это покрытие наиболее актуально.

Одной из таких компаний стала Альфа Страхование. Совместно с «ТВТ-Страховым брокером» рассматривая продление на новый срок действия договора медицинского страхования для международной некоммерческой медицинской организации «Врачи без границ», страховая компания по инициативе брокера расширила стандартный набор покрытия медицинского обслуживания по классическим видам заболеваний, еще и рисками, которые могут наступить из-за военных боевых действий.

Сегодня сотрудники «Врачи без границ» оказывают гуманитарную и медицинскую помощь мирным жителям, пострадавшим в результате боевых действий, а также тем, кто вынужден бежать от войны в более безопасные регионы.

«Каждый день врачи, медсестры, водители и другие сотрудники в опасных уголках Украины спасают жизнь и здоровье других, рискуя своими. Мы понимаем, что это тот случай, когда даже консервативные условия классического продукта должны адаптироваться под строгие реалии военного положения в стране и под тех, кто наиболее уязвим к возможным негативным военным последствиям». — прокомментировала во время онлайн-вебинара «Страхование во время войны» Директор по андерайтингу и методологии СК «Альфа Страхование», Ирина Корлыханова.

Сегодня работать в условиях войны, менять и адаптировать сервисы ради безопасности клиентов — это и есть признак смелости украинского бизнеса.

Источник: МинФин