ЕС может оплатить большую часть расходов на восстановление Украины — Bloomberg

Европейский союз намерен создать трастовый фонд солидарности для финансирования восстановления Украины. Государствам-членам ЕС сообщили, что они должны уплатить основную часть расходов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает «Новое время».

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Источники издания утверждают, что Европейская комиссия сообщила дипломатам, что работает над инструментом в рамках ЕС, а не над многосторонним инструментом, поскольку блок планирует оплатить большую часть расходов.

Фонд будет создан по образцу Фонда восстановления после COVID-19 для государств-членов. Деньги будут выделяться на инвестиции и реформы по согласованию с правительством Украины. Пока неясно, сколько денег будет предоставлено за счет грантов или кредитов, рассказали собеседники агентства.

Поскольку война все еще продолжается, в Еврокомиссии не хотят озвучивать возможную сумму, но послам ЕС сообщили, что речь идет о сотнях миллиардов евро, которые будут выплачиваться в течение десятилетий.

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Ожидается, что темы послевоенного восстановления и возможных военных репараций будут обсуждаться в течение следующих недель. Высокопоставленные чиновники в Брюсселе и Вашингтоне планируют обсудить способы финансовой поддержки Киева и то, как гарантировать, чтобы огромная сумма денег не была использована не по назначению, сказали собеседники Bloomberg.

Возможные сложности

Агентство отмечает, что даже после окончания войны будут серьезные препятствия для реализации плана восстановления страны из-за повсеместной коррупции в Украине и отсутствия надежных механизмов надзора.

Нидерланды предлагают, чтобы помощь Украине использовалась, в частности, для создания структур в стране, которые приблизят ее к ЕС и облегчат возможное вступление в блок, рассказали собеседники Bloomberg.

Как первый шаг, Еврокомиссия вместе с Всемирным банком проведет тщательную оценку финансовых потребностей Украины. Большинство первоначальной помощи пойдет на восстановление инфраструктуры и поддержку предоставления государственных услуг. Еврокомиссия также рассматривает вопрос расширения гарантий для помощи компаниям, в частности аграрным.

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Напомним

По состоянию на 18 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры, только на основе публичных источников, достигла $84,8 млрд или почти 2,5 трлн грн, свидетельствует анализ KSE Institute.

По оценкам Минэкономики и KSE, общие потери экономики Украины из-за войны войны, учитывая как прямые потери, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т. п.) колеблются от $564 млрд до $600 млрд .

Источник: МинФин