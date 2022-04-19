ВВП Украины может сократиться на треть в этом году — Dragon Capital

За март реальный ВВП Украины сократился примерно на 45% г/г. Резкое падение обусловлено, в частности, блокадой Черного моря Россией и вынужденным выездом из страны почти 5 млн украинцев. Об этом сообщается в аналитическом отчете инвестиционной компании Dragon Capital.

0

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» на фейсбуке:

главные финансовые новости

«По предварительным оценкам в марте реальный ВВП сократился на 45% г/г, блокировка и минирование акватории Черного моря российскими военно-морскими силами существенно сузило возможности для экспорта и импорта. Почти 5 миллионов украинцев были вынуждены покинуть страну», — сообщает Dragon Capital.

«По нашим оценкам, территории на востоке и юге Украины, которые остаются оккупированными российскими войсками на середину апреля, генерировали примерно 12% от ВВП в довоенные времена. Экономическая активность на остальной территории страны остается подавленной, хотя постепенно восстанавливается», — считает главная экономистка компании Елена Билан.

Пока оккупационные войска разрушили или существенно повредили небольшое количество крупных промышленных объектов, что позволяет частично восстановить объемы производства. Однако дальнейшая динамика ВВП будет зависеть, в первую очередь, от развития событий на фронте, включая продвижение наземных войск, интенсивность ракетных ударов и повреждение производственных мощностей, считают в компании.

Читайте также: Инфляция ставит рекорды: что делать государству, чтобы не добить экономику

Также весомым фактором будет являться настройка экспортной логистики. По оценке Dragon Capital, без восстановления доступа к Черному морю Украина в перспективе сможет экспортировать до 6−7 Мт товаров в месяц наземными путями, или менее половины от довоенных объемов.

Каким будет падение ВВП

В компании прогнозируют, что если бои продолжатся в пределах территории, оккупированной РФ по состоянию на середину апреля, а риск ракетных ударов на остальной территории останется высоким, экономика Украины сократится примерно на треть и вряд ли будет расти в следующем году.

Устойчивое прекращение огня в ближайшие месяцы ускорит восстановление экономики и позволит уменьшить годовое падение ВВП до -25% г/г с последующим ростом на 6,5% г/г в 2023 году.

Читайте также: План Маршалла для Украины: что предлагают 8 ведущих экономистов мира

Если договоренность о прекращении огня будет сопровождаться открытием Черного моря для коммерческого судоходства, Украина сможет нарастить объемы экспорта, оценочно до 70% довоенного уровня (ввиду потерянных производственных мощностей). В этом случае падение ВВП в этом году составит 22% г/г, а рост в следующем году может достичь 10% г/г, считают аналитики.

Прогнозы ВВП

Международный валютный фонд оценивает падение ВВП Украины из-за полномасштабного вторжения России в 35% в 2022 году. Эта цифра была рассчитана согласно методологии подсчета МВФ, учитывающей такие военные конфликты.

Похожие прогнозы дает НБУ: регулятор ожидает, что реальный ВВП страны может сократиться не менее чем на треть в 2022 году.

Прогнозы Всемирного банка еще пессимистичнее: там считают, что из-за экономики Украины в этом году сократится на 45,1%.

Источник: МинФин