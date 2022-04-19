ФГВФЛ временно остановил продажу активов обанкротившихся финучреждений

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) до 1 июня приостановил продажу активов выведенных с рынка банков. Об этом заявила глава Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут в интервью ЭП.

фото: ibf.ua

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«Фонд гарантирования работает в штатном режиме. Все функции выполняются, разве что кроме приема граждан. Единственное, что мы сейчас приостановили, это продажа активов выведенных с рынка банков. Пока до 1 июня 2022 года», — сказала Рекрут.

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Причины такого решения

«Во-первых, мы хотим увидеть, существует ли спрос на эти активы, поскольку мы должны их продать по самой высокой цене. Учитывая качество оставшихся активов, то 1,5 месяца ничего не испортят.

Во-вторых, мы знаем, что не работают реестры и полноценно переоформить сделку практически невозможно. Поэтому мы не видим для себя необходимости сейчас делать непонятные хаотические движения, тем более что этого не требует ситуация.

Все действия по судебно-претензионной работе мы выполняем. То есть все, что направлено на сохранение активов и выполнение первичной функции в отношении вкладчиков и кредиторов», — добавила она.

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Источник: МинФин