ФГВФЛ временно остановил продажу активов обанкротившихся финучреждений
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) до 1 июня приостановил продажу активов выведенных с рынка банков. Об этом заявила глава Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут в интервью ЭП.
фото: ibf.ua
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«Фонд гарантирования работает в штатном режиме. Все функции выполняются, разве что кроме приема граждан. Единственное, что мы сейчас приостановили, это продажа активов выведенных с рынка банков. Пока до 1 июня 2022 года», — сказала Рекрут.
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Причины такого решения
«Во-первых, мы хотим увидеть, существует ли спрос на эти активы, поскольку мы должны их продать по самой высокой цене. Учитывая качество оставшихся активов, то 1,5 месяца ничего не испортят.
Во-вторых, мы знаем, что не работают реестры и полноценно переоформить сделку практически невозможно. Поэтому мы не видим для себя необходимости сейчас делать непонятные хаотические движения, тем более что этого не требует ситуация.
Все действия по судебно-претензионной работе мы выполняем. То есть все, что направлено на сохранение активов и выполнение первичной функции в отношении вкладчиков и кредиторов», — добавила она.
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Источник: МинФин