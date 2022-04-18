Кабмин поддержал национализацию 26 миллиардов активов российских банков

Кабинет министров поддержал предложение НБУ о национализации 26 млрд грн активов выведенных с украинского рынка российских банков. Об этом сообщила глава Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) Светлана Рекрут в интервью Экономической правде.

Фото: epravda.com.ua

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Она рассказала, что на уровне правительства уже есть решение о принудительном изъятии. Теперь осталось получить решение СНБО и подпись президента.

О чем идет речь

Согласно решению, государство экспроприирует высоколиквидные активы таких банков как М Р Банк (дочка Сбербанка) и Проминвестбанк. В частности, средства на накопительном счете НБУ, на корреспондентских счетах банков, кредиты государственных компаний и обязательства материнских структур этих банков.

Кроме этого, отметила Рекрут, конфискуются государственные облигации в собственности, то есть государство в лице Министерства финансов больше ничего не будет должно российским банкам. Будут также экспроприированы депозитные сертификаты, то есть Национальный банк не будет возвращать им средства.

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Также будут изъяты корпоративные права этих банков, чтобы позволить иметь право на излишки активов, которые останутся после национализации.

«То есть мы ожидаем, что после удовлетворения всех требований кредиторов, у неплатежеспособных банков будут излишки активов. Это значит, что все очереди получат средства», — объясняет глава ФХВ.

Она рассказала, что в МР банка на накопительном счете остается 3 миллиарда гривен, чего достаточно для удовлетворения потребностей вкладчиков до 200 тысяч гривен и следующую очередь кредиторов и тех физических лиц, вклады которых превышают эту сумму. Кредиторы седьмой очереди, юридические лица, будут получать выплаты за счет реализации портфеля активов банка.

«Портфель остался в пределах 20 миллиардов, также есть другие активы, в частности недвижимость. Этого предостаточно, чтобы покрыть все очереди кредиторов, за исключением связанных лиц. И мы надеемся, что у нас будут излишки, которые также вернем государству», — добавила Рекрут.

При этом права материнских структур (российских «Сбербанка» и «ВЭБ.РФ») должны перейти государству: речь идет о депозитах, текущих счетах или субординированном долге материнской структуры в банке. Как объясняет Рекрут, это значит, что украинские «дочки» не должны будут ничего возвращать в материнскую структуру.

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Также государство заберет у банков кредиты, выданные украинским государственным компаниям. Речь идет о четырех государственных предприятиях, имеющих стратегическое значение. Сумма этого долга перед двумя банками без процентов составляет около 10 миллиардов гривен. В то же время Рекрут отказалась уточнять, о каких предприятиях идет речь.

Ликвидация российских банков

После вторжения РФ в Украину Нацбанк принял решение ликвидировать все банки, имеющие российский капитал. Речь идет о «Международном резервном банке» (МР Банк) — это бывшая «дочка» Сбербанка в Украине. 100% банка принадлежит ПАО «Сбербанк России».

Также лицензии лишили Проминвестбанк, который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Фонд гарантирования вкладов 18 марта начал выплачивать деньги украинцам, которые держали деньги в Проминвестбанке.

Следует подчеркнуть, что Альфа-Банк Украина продолжает свою работу. НБУ решили отстранить российских акционеров от руководства и в регуляторе подчеркнули, что после войны они окончательно потеряют свою долю.

Источник: МинФин