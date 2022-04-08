Финансы

Криптобиржа WhiteBIT предоставит поддержку МИД Украины для помощи беженцам

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 8 апреля, 2022
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Криптобиржа WhiteBIT поможет украинским беженцам. Компания подписала меморандум с МИДом Украины. Об этом сообщается в блоге платформы.

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Биржа будет помогать консульской службе Украины в странах, где работают представительства компании, будет поддерживать антикризисный центр МИД и круглосуточный колл-центр для предоставления консультаций украинским гражданам, вынужденным покинуть страну из-за вторжения РФ.

Также в рамках меморандума WhiteBIT предоставит поддержку технического оснащения мобильных групп МИД и будет способствовать переходу зарубежных дипломатических учреждений в «безбарьерные цифровые пространства».

Ранее WhiteBIT объявила об интеграции с украинским порталом государственных услуг «Дия».

Также платформа WhitePay, материнской компанией которой является WhiteBit, с первых дней войны с РФ организовала сбор средств в криптовалютах в помощь Украине.

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Напомним, что Минцифра принимает донаты в криптовалюте на официальные кошельки. Для этого создали специальный ресурс Aid For Ukraine.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 8 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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