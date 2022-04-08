Бонус от «Минфина»: 20% скидки на услуги профессиональных управляющих активами

В разделе «Бонус от Минфина» появилось новое предложение для инвесторов. Основатели приложения Wotan предлагают читателям сайта 20% скидки на услуги профессиональных управляющих активами.

Аналитика, опережающая доходность фондовых рынков

Wotan Аналитика — комплекс услуг по созданию индивидуальной инвестиционной стратегии от профессиональных аналитиков Wotan с опытом работы в НБУ, Deloitte, Cascad Investment Fund, JPMorgan.

«Наши эксперты подготовят портфель активов непосредственно для вас с учетом региона, действующего законодательства, доступных инструментов для вложений и других особенностей.

Богатый опыт наших управляющих и алгоритмы анализа Wotan, которые учитывают более 1 млн вариантов развития рынков, позволят подобрать класс активов, оценить их доходность, волатильность и защищенность от инфляции», — комментирует команда Wotan.

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Что вы получите:

Готовые инструкции, как настраивать терминал, как и где совершать операции.

Участие в инвестиционном комитете, где проходит анализ состояния рынка, в конференции Zoom.

Составление портфеля и индивидуальный подбор стратегии.

Помощь и сопровождение в течение года от ассистентов и кураторов.

Возможность задать вопросы сооснователю Wotan Михаилу Пацану и аналитикам компании.

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Почему это важно сейчас

Каждый из нас сейчас защищает Украину, делая свое дело на своем месте. Военные сражаются на фронте с оружием в руках. Волонтеры помогают в тылу и передовой. Бизнес обеспечивает рабочие места, а граждане продолжают работать, платить налоги и думать о планировании собственного капитала.

Скоро нам придется восстанавливать страну, и финансовая стабильность каждого из нас является залогом быстрого развития всей Украины. Поэтому люди, которые сегодня ответственно относятся к собственным финансам, стараются их сохранить и приумножить, способствуют ее развитию в будущем.

Команда Wotan предлагает возможность инвестировать в надежные и прибыльные активы, учитывая особенности военного времени и индивидуальные обстоятельства каждого клиента.

Автор:

Журналист

Светлана Тартасюк

Пишет на темы:

Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции

Источник: МинФин