НБУ призывает США, ЕС и Японию запретить расчеты в рублях

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко обратился в центробанки Японии, Великобритании, США, ЕС и Европейскую комиссию с просьбой запретить финансовым организациям этих стран и их контрагентам проводить расчеты в российских и белорусских рублях, сообщает НБУ.

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В обращении говорится, в частности, и о запрете на открытие счетов в российской валюте и совершение обменных операций рубля на другие валюты.

«Введенные международными партнерами Украины санкции против РФ бесспорно беспрецедентны. Однако, учитывая продолжение военных действий, давление на агрессора со стороны международного сообщества должно усиливаться», — отмечают в НБУ. Регулятор отмечает, что агрессор делает все возможное, чтобы перевести торговлю энергетическими и другими природными ресурсами на расчеты в рублях, создавая таким образом дополнительный спрос и основания укрепления национальной валюты.

«Запрет расчетов в российских рублях позволит сорвать планы государства-агрессора по переходу на выплаты в своей национальной валюте. Этот шаг поможет сохранить статус-кво в торговых расчетах с Россией», — подчеркнул Кирилл Шевченко.

Какие планы РФ

Напомним, РФ заявила, что будет продавать газ в «недружественные» страны только за рубли.

В то же время Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия больше не сможет шантажировать Европу с помощью своих энергоресурсов. По ее словам, российским нефтяным и газовым компаниям не разрешат потребовать плату за топливо в рублях, поскольку это будет фактическим нарушением санкционного режима.

Источник: МинФин