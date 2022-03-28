Auchan не собирается уходить из РФ — гендиректор компании

Гендиректор Auchan Ив Клод заявил, что сеть продолжит работу в России, поскольку «действует в интересах гражданского населения». Об этом он заявил изданию Le Journal du Dimanche, передает Экономическая правда.

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Так Клод ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского ко французским компаниям уйти с российского рынка.

По словам гендиректора Auchan, сейчас «нелепо натравливать людей друг на друга», поэтому сеть магазинов продолжит выполнять свою основную миссию и «кормить население двух стран, выпекать свежий хлеб для украинцев и для россиян, что жизненно необходимо».

«Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — заявил Клод.

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Комментируя призыв Зеленского к французским компаниям уйти из России, Клод подчеркнул, что уважает президента Украины, но считает его слова о поддержке французскими компаниями войны России в Украине несправедливыми.

Источник: МинФин