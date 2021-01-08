Как подорожание электроэнергии отразится на инфляции

Повышение тарифа на электроэнергию увеличит общую инфляцию в 2021 году на 0,39 п. пункта, — подсчитали аналитики Экспертного платформы НБУ.

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По данным Экспертной платформы, вес электроэнергии в структуре потребительской корзины несколько отличается между регионами Украины. В Киеве этот показатель составляет 0,78%, а в Восточном регионе — 0,731%. В Причерноморском и Полесском регионах достигает 1,183% и 1,16% соответственно.

«Следовательно, влияние на региональную инфляцию будет отличаться, если предположить, что средний показатель потребления тока домохозяйствами одинаковый по всей стране, но он не будет превышать 0,5 п.п.», — говорится в исследовании.

На сколько подорожает электроэнергия

Как писал «Минфин», на I квартал 2021 правительство установило единый тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 гривен за киловатт-час. Это означает, что цена первых (в месячном потреблении) 100 киловатт-часов вырастет. До этого на первые 100 кВт-часов был установлен льготный тариф на уровне 0,9 грн кВт-ч., который действовал с 1 марта 2017 года.

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Для каждого домохозяйства, которое потребляет хотя бы 100 кВт/ ч в месяц, такое изменение тарифа будет означать увеличение суммы в квитанции за электричество на 78 (100 х (1,68−0,9)) гривен. В то же время психологическое ощущение такого повышения будет разным: для тех домов, где потребляют 100 кВт/ ч в месяц, рост общей стоимости составляет 86,7%. Для домохозяйств с объемом потребления 500 кВт/ч платежка вырастет на 10,2%.

Согласно данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в 2019 году одно среднестатистическое домашнее хозяйство в Украине потребляло 165 кВт/ч. Переход на единый тариф означает для таких семей одномоментный роста платежа за электричество на 39,2% и кое-где — потребность в больших объемах субсидий.

Источник: МинФин