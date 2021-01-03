В день рождения биткоин поставил новый рекорд — более $34 тысяч за монету

Курс в $ 34 194 в воскресенье, 3 января, был зафиксирован на портале Coinmarketcap, который обрабатывает данные 20 биржевых криптовалютных площадок.

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Этот показатель означает, что за год биткоин вырос почти в 5 раз. Напомним, что 2020 год криптовалюта начинала с отметки чуть более 7000 долларов за «монету».

Курс биткоина взлетел сразу на 12% в первый же торговый день 2 января — к вечеру он уже превысил отметку в 33 тысячи долларов.

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Причины роста

Среди причин роста стоимости криптовалюты отмечают следующие:

Курс биткоина начал расти в марте на фоне новостей о пандемии коронавируса и падении цен на нефть

Курс стал стремительно расти в конце октября, когда платежная служба Paypal объявила о готовности работать с криптовалютами и сообщила, что с 2021 года будет принимать их в качестве платежного средства.

В середине декабря курс биткоина преодолел отметку в $ 20 тысяч, к которой в последний раз приближался в 2017 году.

Некоторые эксперты считают, что в ближайшее время может произойти коррекция курса биткоина. По некоторым оценкам биткоин может подешеветь до 14 тысяч долларов.

С Днем рождения, биткоин!

Новый рекорд совпал с Днем рождения криптовалюты.

Ровно 12 лет назад заработала сеть Bitcoin и в его блокчейне появился первый блок. 3 января 2009 года первый блок сгенерировал человек, появлявшийся в интернете под псевдонимом Сатоси Накамото. За несколько месяцев до того он опубликовал статью о новой виртуальной валюте без центра эмиссии и с распределенным реестром всех операций.

«Нулевой блок» принёс в мир первые 50 монет — биткоинов. Таковой тогда была награда за «вычисление» блока. Сейчас она составляет 12,5 биктоинов. Всего же Сатоши Накамото намайнил, предположительно, около миллиона цифровых монет на множество кошельков. Сейчас их ценность составляет более 15 миллиардов долларов. Это состояние, однако, лежит в кошельках мёртвым грузом, а личность Накамото до сих пор остаётся загадкой. Неизвестно даже, жив ли этот человек сейчас.

Bitcoin же является самой дорогрой криптовалютой. Стоимость всех произведенных монет в долларовом эквиваленте превышает $ 250 млрд.

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Источник: МинФин