2020 год стал рекордным по объему средств, привлеченных на IPO в США

Компаниям, которые проводили первичное размещение своих акций на американских биржах в 2020 году, удалось привлечь в общей сложности $ 167,2 млрд. Это рекорд за всю историю США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Dealogic.

Фото: ffin.ru

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Особенности года

По состоянию на 24 декабря в США было проведено 454 размещения акций. До сих пор рекордным годом по объему привлеченных средств на американских биржах был 1999-й. Тогда за весь год компаниям удалось привлечь $ 107,9 млрд. Это значит, что рекорд этого года уже превышает предыдущее достижение на 55%.

WSJ отмечает, что еще более странным это достижение выглядит на фоне пандемии covid-19, которая привела к замораживанию рынка в начале этого года. Однако ближе к концу года компании и инвесторы активизировались.

Только в четвертом квартале в ходе IPO на биржах США было привлечено $ 67,3 млрд — это почти в шесть раз больше, чем в первые девять месяцев года.

Газета отмечает, что 2020 год стал особенным по частоте выхода на биржу компаний из-за слияния с компаниями-«пустышками» — специализированными компаниями по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC).

Почти половина кампаний по привлечению средств на американских биржах в 2020 году проходила с помощью SPAC, а сумма привлеченных таким способом средств достигла $ 82,1 млрд — это в шесть раз больше, чем в прошлом году, который был рекордным для такого типа выхода на биржу.

Кстати говоря

Объем сделок по слиянию и поглощению в 2020 году превышает 1 трлн второй квартал подряд.

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Источник: МинФин