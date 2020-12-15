Мисто Банк отнесен к категории неплатежеспособных

Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО «Мисто Банк» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня. Решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка. Об этом пресс-служба регулятора сообщает на официальном сайте НБУ.

Фото: delo.ua

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Что произошло

Проблемы в банке с капиталом начались из-за потери одного из основных активов — предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% всех активов банка).

В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня. Ввиду отсутствия принятых мер по улучшению состояния банка и в связи с тем, что деятельность АО «Мисто Банк» не отвечала требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам Национального банка, сегодня, 14 декабря, правление Национального банка приняло решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

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Отнесение Мисто Банка к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины.

Доля финучреждения составляет 0,1% от чистых активов платежеспособных банков.

«Несмотря на ситуацию с Мисто Банком, наш банковский сектор находится в лучшем состоянии за всю историю. У банков сегодня достаточно капитала. Средств для удовлетворения потребностей клиентов хватает. Мы всегда готовы поддержать банки, если ухудшение финансового состояния банка подлежит исправлению», — отметил председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

О средствах вкладчиков банка

78% вкладчиков АО «Мисто Банк» (2282 человека) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную ФГВФЛ сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

В общем возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 ноября 2020 составляет 307,8 млн грн (60% от общей суммы вкладов физлиц).

Справочно

Контроллером АО «Мисто Банк» является Иван Фурсин. Ему совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Источник: МинФин