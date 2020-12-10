Главное за четверг: НБУ демонстрирует стабильность, нерезиденты покупают ОВГЗ, а МАУ уже весной полетит

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Об этом во время монетарного брифинга заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко.

В НБУ рассказали, как отразится на экономике январский локдаун

Национальный банк прогнозирует потери экономики Украины на уровне 0,2 п.п. ВВП в связи с введением локдауна с 8 по 24 января 2021 года. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время монетарного брифинга в НБУ.

Нерезиденты начали покупать ОВГЗ

10 декабря объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов увеличился до 76,1 млрд грн (с 74,3 млрд грн на 9 декабря и 74,5 млрд грн на начало этой недели). Об этом говорится в данных НБУ.

Как 600 миллионов от ЕС спасли гривну

600 млн евро, полученные Украиной от Еврокомиссии в рамках программы макрофинансовой помощи, кардинально изменили расклады: правительству будет проще справиться с бюджетным дефицитом, отпала необходимость в пожарном выходе на внешние рынки.

Deutsche Bank ожидает падение экономики Украины на 5,5% ВВП

Падение экономики Украины в 2020 году может достичь 5,5% ВВП с последующим возобновлением роста на 3,5-4% в последующие два года. Такой прогноз озвучили аналитики Deutsche Bank.

МАУ готовится полностью восстановить сеть маршрутов

Начиная с 28 марта 2021 года «Международные Авиалинии Украины» планируют постепенное восстановление оригинальной сети маршрутов. Запуск десятков рейсов позволит восстановить авиасообщение через авиахаб в Международном аэропорту «Борисполь».

Источник: МинФин