Доллар опять незначительно вырос: что в реальности происходит с валютой

Пятница во многом прошла по уже отработанному сценарию четверга. Противостояние курсовых интересов крупных покупателей и продавцов осталось главным мотиватором валютного рынка. НБУ на торги снова не выходил, предоставив возможность участникам межбанка самим находить компромисс по курсу.

Фото: thepage.ua

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Выходы в середине дня крупных покупателей, среди которых сегодня был замечен Альфа Банк — подтянули котировки с утренних 28,24/28,26 гривен за доллар до 28,29/28,305 к 11 часам, а затем закрепили их на отметке 28,28/28,295 ближе к обеду.

Но после того, как основная часть клиентов закрыла свои сделки — курс стараниями немногочисленных покупателей и спекулянтов начал проседать с новой попыткой игры «на понижение».

В итоге, если котировки на 15 часов еще находились в пределах 28,285/28,30 гривен за доллар, то уже к 16:00 они просели до 28,25/28,27 гривен, а завершилась сессия уровнями 28,245/28,265.

Главные события 4 декабря на межбанке:

1. Подорожание доллара с утренних 28,24/28,26 до 28,29/28,305 гривен к середине дня и затем небольшое снижение котировок до 28,245/28,265 гривен к концу сессии. Таким образом, в целом за день доллар вырос на 0,5 копейки.

2. Нацбанк не выходил на рынок.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,2989 гривен, а официальный на 7 декабря установлен на отметке 28,2913 гривен за доллар.

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Источник: МинФин