Карантин в Украине могут усилить после Нового года — СМИ

Усиленный карантин может быть введен с 2 по 23 января. При этом о тотальном локдауне речь не идет. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.

Фото: rbc.ua

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В Кабинете министров и Офисе президента подтвердили возможность январского сценария, но настаивают, что конкретные даты еще не определены.

«Окончательного решения нет, это один из 3-4 рабочих вариантов», – сказал собеседник издания в Кабмине.

Источник отдельно подчеркнул, что речь идет именно об усиленном карантине, а не о локдауне. Логика такого варианта в том, что в январе деловая активность и так резко падает.

Кроме того, по словам собеседника издания, идею с усилением ограничений уже после Нового года якобы поддерживает президент Владимир Зеленский.

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Предыстория

2 декабря Кабминотменил карантин выходного дня. Начали действовать ограничения «оранжевой зоны».

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В Украине с 14 ноября был введен карантин выходного дня: ограничения действовали с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

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Источник: МинФин