Половина трафика биткоин-бирж приходится на шесть стран — исследование
Мировые лидеры по генерированию трафика биткоин-бирж – это пользователи из США, Южной Кореи, Японии, Индии, Мексики и Индонезии, сообщается в отчете компании The Block, пишет forklog.com.
Фото: altcoin.info
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На майнеров из этих стран приходится половина трафика.
Трафик биткоин-бирж по регионам
Трафик криптовалютных бирж позволяет предположить, в каких странах криптовалюты «добываются» наиболее активно, уверены аналитики. По их словам, псевдоанонимный характер блокчейна, на котором основаны цифровые активы, не позволяет это выяснить напрямую.
Распределение совокупного трафика биткоин-бирж:
- США – 18,4%;
- Южная Корея – 11,4%;
- Япония – 8,5%;
- Индия – 4,7%;
- Индонезия – 4,3%;
- Мексика – 3,2%.
В октябре на эти страны суммарно пришлось 50,5% из 111,5 млн визитов.
ТОП-10 стран по относительному интересу к криптовалютам:
Украина в этом рейтинге расположилась на 33-м месте. При этом Украина входит в топ стран с наиболее активными пользователями криптовалют согласно недавнему исследованию компании Chainalysis. Среди наиболее активных пользователей криптовалют в мире также жители России.
В другом исследовании, которое провел Кембриджский университет, сообщается, что число пользователей криптовалют во всем мире за два последних года выросло почти в три раза — с 35 млн до 101 млн человек.
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Какие биткоин-биржи наиболее популярны
Наибольшее количество поисковых запросов и переходов было в Binance — почти 31,5 млн (28,2%).
На втором месте оказался сайт Coinbase с 22,9 млн визитами (20,5%).
Остальные биржи разделили между собой 6 млн посещений (в октябре).
Об исследовании The Block
Исследования The Block базируются на отчетах популярных SEO-инструментов Alexa и SimilarWeb. Аналитики отметили отсутствие в списке Китая и ряда других стран, власти которых блокируют доступ при помощи «Золотого щита» и его аналогов. Но это не означает, что пользователи из этих стран не участвуют в создании и обмене криптовалют. Их выручают разные VPN-сервисы.
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Источник: МинФин