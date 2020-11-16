Финансы

Половина трафика биткоин-бирж приходится на шесть стран — исследование

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Мировые лидеры по генерированию трафика биткоин-бирж – это пользователи из США, Южной Кореи, Японии, Индии, Мексики и Индонезии, сообщается в отчете компании The Block, пишет forklog.com.

Фото: altcoin.info

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На майнеров из этих стран приходится половина трафика.

Трафик биткоин-бирж по регионам

Трафик криптовалютных бирж позволяет предположить, в каких странах криптовалюты «добываются» наиболее активно, уверены аналитики. По их словам, псевдоанонимный характер блокчейна, на котором основаны цифровые активы, не позволяет это выяснить напрямую.

Распределение совокупного трафика биткоин-бирж:

  • США – 18,4%;
  • Южная Корея – 11,4%;
  • Япония – 8,5%;
  • Индия – 4,7%;
  • Индонезия – 4,3%;
  • Мексика – 3,2%.

В октябре на эти страны суммарно пришлось 50,5% из 111,5 млн визитов.

ТОП-10 стран по относительному интересу к криптовалютам:

  • Южная Корея — 12,75 млн посещений;
  • Сингапур — 0,99 млн посещений;
  • Швейцария — 1,14 млн посещений;
  • Венесуэла — 3,33 млн посещений;
  • Катар — 0,25 млн посещений;
  • Австралия — 1,97 млн посещений;
  • Япония — 9,47 млн посещений;
  • Гонконг — 0,51 млн посещений;
  • Канада — 2,43 млн посещений;
  • США — 20,55 млн посещений.

    • Украина в этом рейтинге расположилась на 33-м месте. При этом Украина входит в топ стран с наиболее активными пользователями криптовалют согласно недавнему исследованию компании Chainalysis. Среди наиболее активных пользователей криптовалют в мире также жители России.

    В другом исследовании, которое провел Кембриджский университет, сообщается, что число пользователей криптовалют во всем мире за два последних года выросло почти в три раза — с 35 млн до 101 млн человек.

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    Какие биткоин-биржи наиболее популярны

    Наибольшее количество поисковых запросов и переходов было в Binance — почти 31,5 млн (28,2%).

    На втором месте оказался сайт Coinbase с 22,9 млн визитами (20,5%).

    Остальные биржи разделили между собой 6 млн посещений (в октябре).

    Об исследовании The Block

    Исследования The Block базируются на отчетах популярных SEO-инструментов Alexa и SimilarWeb. Аналитики отметили отсутствие в списке Китая и ряда других стран, власти которых блокируют доступ при помощи «Золотого щита» и его аналогов. Но это не означает, что пользователи из этих стран не участвуют в создании и обмене криптовалют. Их выручают разные VPN-сервисы.

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    Источник: МинФин

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