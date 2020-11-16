Пенсии украинцам повысят уже через две недели. Но не всем

В Украине в декабре пересчитают прожиточный минимум, который будет действовать до 1 июля 2021 года. Перерасчет повлияет на три группы пенсионеров: тем, кто получает минимум; тем, кто получает максимум, и тем, у кого большой стаж. Перерасчет заложен в бюджете на 2020 год.

Фото: radiotrek.rv.ua

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Кому повысят

Прожиточный минимум для тех, кому больше 60 лет (минимальная пенсия) увеличится всего лишь на 57 грн – до 1769 грн. Все, кто сейчас получает меньше, могут рассчитывать на доплату до указанного уровня. Это первая группа украинцев, которые получат прибавку.

Вторая группа – те, кто заработал много стажа. По закону «норма» – 30 лет для мужчин и 35 лет для женщин. А если стаж выше, то положена прибавка в размере процента от прожиточного минимума. К примеру, сейчас женщина, имея 40 лет стажа, к основной пенсии получает прибавку в 172 грн. А уже со следующего месяца – почти 177 грн.

Третья группа малочисленная, но получит ощутимую прибавку – до 570 грн. Речь идет о тех украинцев, которые имели большие зарплаты (примерно в 8 раз выше средней), или вышли на заслуженный отдых по специальным правилам. Сейчас размер их выплаты ограничен 10 прожиточными минимумами и составляет 17 120 грн, а уже с 1 декабря их выплата может составить 17 690 грн.

Также пенсии в 2021 году повысят 10 млн украинцев.

Кто и сколько получит

После 1 сентября 2020 года в Украине получают пенсии следующие категории:

Напомним, пенсионный стаж в 2021 году подорожает, как писал «Минфин».

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Ранее сообщалось, что пенсии могут «урезать» до 1850 грн: стоит ли докупать стаж и какие выплаты «светят» пенсионерам.

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Источник: МинФин